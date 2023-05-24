Ümit Özdağ HDPKK'nın desteklediği koalisyona 8'inci ortak olarak katıldı! Hangi mutabakatı uygulayacak?

Türkiye, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor. Siyasi arena en hararetli günlerini geçirirken, ikinci tur çalışmaları da süratle devam ediyor.Bu kapsamda 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.Oğan'ın kararını açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrilmişti. İlk tur öncesi, 'CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar' diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan metnin 6'lı koalisyonun ortakları tarafından daha önce imzalanan metinle çelişmesi ise dikkatlerden kaçmadı.6'lı koalisyonun adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlediğinde imzalanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nden madde madde ihanet çıkmıştı. Mart ayında imzalanan söz konusu metnin 234. sayfasında yer alan ikinci ve üçüncü maddelerle YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olundu, Türkiye'nin gönül coğrafyasında milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak istendi. 'YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz' deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun özerklik planını hatırlattı.Metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi, 'Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.' ifadelerini kullanmılmıştı.Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı. 'Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız' ifadelerinin yer aldığı metinde 'Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz.' denilmişti.FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, 'OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.' vaadinde bulunmuştu.Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun bugün imzaladığı metinde ise, 'Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.' ifadeleri yer aldı.Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.Özdağ'ın 7'li koalisyonun diğer üyeleri tarafından pek de hoş karşılanmadığı konuşulurken, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı'na soyunduğu ortaya çıktı. Son attığı tweet'inde kendisine 'İçişleri Bakanı' unvanını veren Özdağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talepte bulunduğu biliniyor.Gelecek Partisi'nin ardından terörün siyasi ayağı HDP de Özdağ'ın koalisyona katılmasına tepki gösterdi. HDP Gençlik Teşkilatı yaptığı açıklamada, 'JİTEM'in kurucularından Veli Küçük'ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun.' ifadeleri yer aldı.HDP'nin kayyum uygulamalarının devamına ilişkin maddeyi de içeren protokolü imzalaması üzerine durum değerlendirmesi yapmaya başladı. Protokoldeki 'Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir' ifadesini ve bu ifadenin yaratacağı sonuçları değerlendirecek olan HDP yöneticilerinin bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.HDP'nin İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise “Ümit Özdağ iç işleri bakanı mı? Umarım bu saçmalığı yapmazlar! Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım olur ve kaybeder. Bizden söylemesi!” ifadelerini kullandı.Muhalif gazeteci Nevşin Mengü ise yaptığı paylaşımla, CHP ve Zafer Partisi arasında yapılan protokoldeki 4. madde değişikliğine dikkat çekti.