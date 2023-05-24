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İstanbul’da PKK’ya ağır darbe: 338 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Megakentin 11 ilçesinde uyuşturucu baskınları vardı… İstanbul polisi, 338 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 142 şüpheliyi de gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam” diyerek, başarılı operasyonlara imza atan polisleri tebrik etti.

Ekleme: 24.05.2023 - 12:37 Güncelleme: 24.05.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da PKK’ya ağır darbe: 338 kilo uyuşturucu ele geçirildiTürkiye Cumhuriyeti, zehir tacirlerine göz açtırmadı, açtırmayacak…

Kazancı PKK’ya giden uyuşturucular için bu kez İstanbul polisi, 23 Mayıs’ta operasyona çıktı.

11 ilçede baskın
Narkotik ekipleri; Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Silivri, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde belirlenen adresleri bastı.

338 kilo uyuşturucu bulundu
Operasyonlarda toplamda 338 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı geçen operasyonlar sırasında 142 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirdi.

İstanbul’da PKK’ya ağır darbe: 338 kilo uyuşturucu ele geçirildiİstanbul’un 11 ilçesinde uyuşturucu baskını
"Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam"
Bakan Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam… İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler.” dedi.
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