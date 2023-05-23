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Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 23.05.2023 - 14:18 Güncelleme: 23.05.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü kaynağında kurutma stratejisi uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti;

Terörle mücadele artan tempoyla devam ediyor. Terörü kaynağında kurutma stratejisini uyguluyoruz. Son bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi.
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