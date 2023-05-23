Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü kaynağında kurutma stratejisi uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti;Terörle mücadele artan tempoyla devam ediyor. Terörü kaynağında kurutma stratejisini uyguluyoruz. Son bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi.