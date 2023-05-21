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Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir

Yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için dün oy verme işlemi başladı. Oy verme merkezlerinde kuyruklar oluştu, ilk gün oylar 500 bine dayandı. Katılımın ilk turu geride bırakabileceği tahmin ediliyor.

Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Ekleme: 21.05.2023 - 10:23 Güncelleme: 21.05.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Yurtdışında ilk kez yapılan ikinci tur oylama için 73 ülkede, 151 temsilcilikteki 167 noktada sandık kuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde daha önce iki gün olan oy verme süresi de beş güne çıktı.

Yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde ikinci tur seçimlerde dün saat 22.30 itibarıyla 471 bin 734 oy kullanıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen 24 Mayıs akşamına kadar yurtdışındaki oy merkezlerinde, 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar ise gümrüklerde oy kullanabilecek.

Gurbetçiler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy verebiliyor. Bu, işlem için randevu alınmasına gerek bulunmuyor.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel , Almanya, Avusturya başta yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sabahtan itibaren uzun oy verme kuyrukları oluşturduklarını ve yurtdışında ilk kez yapılan ikinci tur oylamaya gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Özel, “Yurtdışında ilk tur seçimlerde yüzde 49.40 olan katılım oranının, bu turda daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Bu oran bile yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkesine, bayrağına, milletine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız son derece duyarlı ve bilinçli. Geçersiz oy oranı da yurtdışında yurt içinin çok altında, sadece 15 bin 19” dedi.

KKTC’de kayıtlı 140 bin seçmen dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Yurtdışı seçmenlerin ilk tur seçimlere katılım oranı yüzde 53 olmuştu. Yüzde 59.1 katılım oranıyla ortalamanın üzerine çıkan KKTC’de seçmenler ikinci tur seçimlere de büyük ilgi gösterdi.

sayıları on binlerle ifade edilen yurtdışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırmamış seçmen de bulunuyor. İlk turda binlerce kişi, Oy kullanmak için hava ve deniz yoluyla Türkiye’ye seyahat etti. 28 Mayıs’taki seçimler öncesinde de Ercan Havalimanı ve limanlarda ‘Seçim trafiği’nin artması bekleniyor.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler, New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi'nde kurulan sandıklarda oy kullandı.
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