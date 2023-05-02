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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazına ilişkin müjdeleri kapsamında Kararname yayınlandı. Buna göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti
Ekleme: 2.05.2023 - 09:05 Güncelleme: 2.05.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti
Vatandaşa bu dönemde de fatura gelecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek, fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak.

Faturalarda 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun' yazacak.

Söz konusu tarihler arasında sehven vatandaşa ücret kesilirse fatura iptali veya bedel iadesi yapılacak.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti

1 MAYIS 2024'E KADAR 25 METREKÜP ÜCRETSİZ

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda sıcak su ve mutfaklarda kullanmaya yetecek kadar olan 25 metreküplük tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

Bu da her ay yaklaşık doğalgaz faturalarına yansıyacak 152 liranın devlet tarafından ödenmesi anlamına geliyor.

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti

EPDK BAŞKANI YILMAZ: HİÇBİR TÜKETİCİMİZİN HAKKI ZAYİ OLMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına ilişkin yaptığı açıklama, 'Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın.

Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik.

Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak.

Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek.

Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak.

Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek' ifadelerini kullandı.
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