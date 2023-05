Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine 12 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimler öncesi mitinglerine bugün Antalya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kepez Turgut Özal Spor Salonu Önü'nde vatandaşlara hitap etti.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde, Antalya'nın desteğini istmek için sizlerle bir aradayız.Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, evlatlarının geleceği olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla bu iş olmyacak, 2 belediye başkanını da dahil edip 9'lu masa oldular. FETÖ ve PKK durur mu? Onlar da masaya dahil olunca 11 ortak oldular. Türkiye siyasetine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Ne diyordu Bay Bay Kemal, "tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz." Bunların derdi Türkiye'yi, ekonomisiyle, diplomasisiyle en az yarım asır geriye götürmek. Ama başaramayacaklar.Seçimlere 2 haftadan daha az bir vakit kaldı. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı için Bismillah diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa, bu iş tamamdır.Terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Sela cezaevinde. Bu Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay Bay Kemal'in parlementoda yaptığı görüşme buydu. Açıkla dedik, açıklayamadı. Çünkü her şey fırıldak. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana dolana evet demeyecek.Kılıçdaroğlu üzerinden ülkemize dayatılan bu filmle ilk defa karşılaşmıyoruz. Tek parti döneminde insanlarımızın hak ve özgürlükleri çiğnenirken de seyrettik. Darbe ve muhtıralarla siyasi bedeller öderken seyrettik. Ömrü 1 yılı bulmayan koalisyon hükümetlerinde seyrettik. Sizler yakından görüyorsunuz, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türkiye ile, Türk milleti ile.Kandil'den ne diyordu birisi, bizim desteğimiz Kılıçdaroğluna'dır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor Bay Bay Kemal'. İşte bu teröristler. Bay Bay Kemal senin arkdaşın Kandil. Onlarla beraber bu yoldasın. Ama 14 Mayıs'ta benim vatandaşım sandıkları sana mezar edecek. Bize olan husumetleri de ülkemizi her alanda, dünyayı hayran bıraktık.Bu terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul eder mi? Ne diyor Kandil, AK Parti'yi destekleyemeyiz, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Onların Bay Bay Kemal'i desteklemesi bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir.Biz teslim olmayı değil mücadele etmeyi tercih ettiğimiz için hedefteyiz. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere, destek istediği yerlere bakın. Tamamı bu duruşun tersidir. Teslimiyetçi eski Türkiye politikacısı ile karşı karşıyayız. Vaat diye söylediği şeylerin bir kısmı, Türkiye'yi bilmediği için zaten yapılan işlerdir. Bu zat yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını söylüyor. Polisinden öğretmenine aklınıza ne geliyorsa hepsini tasfiye edeceğini söylüyor.Elbette bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Masanın etrafında oturanlara ve çevresindekilere bakınca her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Hangi insan kendi milletine kendi memleketine bu kadar kin duyabilir. Bay Bay Kemal ABD'de benzin istasyonunda bir lokantaya giriyor. Orada ne yaptı bilmiyoruz. Açıklamıyor. İşte orada Pensilvanya'nın artıklarıyla görüştü.İnşallah 14 Mayıs'ta yine eser ve hizmet aşkıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz.Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun.14 Mayıs'ta sizden bir kez daha güçlü destek istiyoruz. Bay Bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki... Kılıçdaroğlu'nun yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının koçbaşı haline geldi. 14 Mayıs'ta bunun hesabını milletim sana soracak. Ankara'yı yenilgiye uğratmaktan söz edenlerin hepsi de cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız diyenlerin her gün can feda edilecek değerlerimize yaptıkları hakaretleri daha ne kadar sineye çekeceksiniz.Çiftçi kardeşlerim önüne 5 keçi kaçsanız akşama hepsini kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini teslim eder misiniz? Bu yüzden 14 Mayıs'ta tercihinizi doğrudan yana yapmalısınız."