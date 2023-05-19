İstanbul Fatih'te tarihi bina kısmen çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmında akşam saatlerinde çökme meydana geldi.Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Ekipler tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.