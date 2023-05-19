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Beyaz Gazete
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İstanbul Fatih'te tarihi bina kısmen çöktü

İstanbul Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme yaşandı.

Ekleme: 19.05.2023 - 09:47 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Fatih'te tarihi bina kısmen çöktüİstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmında akşam saatlerinde çökme meydana geldi.

Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.
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