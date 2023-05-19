İstanbul Fatih'te tarihi bina kısmen çöktü
İstanbul Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme yaşandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmında akşam saatlerinde çökme meydana geldi.
Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.
Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.
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