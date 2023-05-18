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Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor

Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in açıklamalarını kınayan Ömer Çelik, "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor
Ekleme: 18.05.2023 - 16:32 Güncelleme: 18.05.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde Belçika'dan yüksek oy alması Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'i rahatsız etti.

Erdoğan'a oy veren yurt dışındaki seçmenleri eleştiren Demir, 'Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı.

Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır.' ifadelerini kullandı. Demir, 'çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme' çağrısında bulundu.

Demir'in hazımsızlığına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ÖMER ÇELİK: ÇARPIK ZİHNİYET

Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir.'

Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir.'

Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor

Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor
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