Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza, saat 9:30 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Edirne yolunda ilerleyen 34 KV 6830 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Arkadan gelen diğer araçların da kaza yapan araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.2 kamyon ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının arıdndan trafik normale döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.