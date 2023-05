Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'yı hayal kırıklığına uğrattı: Kandil muhalefete tepki gösterdi

Türkiye 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.Sandıkların tamamı açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olduğu seçimin ikinci tura kaldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmen açıklandı.Sandıktan çıkan bu sonuçlardan sonra ise muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.Hayal kırıklığı yaşayan bir kesim daha vardı. O da eli kanlı terör örgütü PKK...Seçim süreci boyunca gerek siyasi kanat HDP, gerekse dağ kadrosu her daim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundular.Öyle ki terör örgütü ve HDP, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasından o kadar emindi ki destekçilerine türlü türlü vaatlerde bulundu.Gerilimi yüksek bu seçim sürecine PKK hiç olmadığı, hiç yapmadığı kadar duruma angaje ve müdahil oldu.Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere PKK kadroları açıklama üstüne açıklama yaptılar, süreçleri etkilemeye, yönetmeye çalıştılar.Ama millet bu kirli oyunları boşa çıkararak Meclis'i Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanlığı'nı ise Recep Tayyip Erdoğan'a verme iradesi gösterdi.Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'yı hayal kırıklığına uğrattı: Kandil muhalefete tepki gösterdiMillet İttifakı üyeleri seçim sonrası açıklamalarda bulunduDuran Kalkan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiTerör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Örgütün kanalına konuşan Kalkan, 'Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı.' diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.'Muhalefet sağlam duramadı' diyerek ortaklarına kızan terörist başı Kalkan şöyle konuştu:Birçok parti birbirleriyle anlaşacaklarını söylüyorlardı. Bunu iyi anlatamadılar. Çünkü sağlam duramadılar. İttifakta hata yaptılar. Ortak seçime girme fazla kazandırmadı. Onu anlayacak siyasi olgunluğa sahip olmalıydılar. CHP temelindeki seçime giriş hem diğer partilerde de kayba yol açtı.'Aslında AK Parti - MHP çok tehlikeli ve ciddi bir çalışma yürüttü' diyen Kalkan şöyle devam etti:Bu seçimi, sadece seçim olarak görmemek lazım.' diyen terörist başı, 'AK Parti-MHP faşizmi ırkçı, milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. Faşist saldırı çok yönlüdür. Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. İlk 50 yıldaki kazanımlarımızın hepsini yok ettiler.İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan şu ifadeleri kullandı:Kürt halkı en küçük bir gerileme yoktur. Faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürüyor.