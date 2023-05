Türkiye'den oy manzaraları! Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başına gidiyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı.Türkiye, tarihi seçime kilitlendi. Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekilliği için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşların seçmen kayıtlarının olduğu okullara giderek oy kullandığı görüldü. Seçim için 973 ilçede 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Gün boyu devam edecek olan oy verme işlemi 17.00 itibariyle son erecek.Türkiye'de 60 milyon 697 bin 843 seçmenin, yurtdışında ise 4 milyon 904 bin 672 seçmeni oy kullanma hakkı bulunuyor. Sandık kurulları tarafından gerekli hazırlıklarını tamamlanmasıyla oy kullanma 08.00 itibariyle başladı.Vatandaşlar sabahın ilk dakikalarında saatlerde 08.00'i gösterdiğinde oy kullanacakları sınıflara alınmaya başladılar.Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor.Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.ANKARA4 milyon 280 bin 941 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen vatandaşlar, sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullandı. Başkentte, 12 bin 251 sandık kurulurken tüm yurtta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.İSTANBULŞişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar oylarını kullandı. Esenler İbrahim Turhan Lisesi'ne akın eden vatandaşlar da oylarını kullandı. Sandık başkanları oy kullanacak vatandaşlara pusulaları nasıl katlamaları gerektiğini tek tek anlattı.TEKİRDAĞCumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Tekirdağ'da oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Tekirdağlı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatte okulun önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu.VANVan'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Van'da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. 16 partinin kendi parti ve logosuyla seçime gireceği Van'da 706 bin 445 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Toplam 2 bin 294 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.KONYAKonya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Sandıkların kurulduğu okullarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandı. Konya'da 1 milyon 628 bin 723 seçmen 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak.DİYARBAKIRDiyarbakır'da da 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 17 ilçede 3 bin 675 sandık kuruldu. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Akşemsettin Ortaokulluna gelen vatandaşlar, saat 08.00'i gösterdiği gibi içeri girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.SAMSUNSamsun'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibarıyla Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da oy kullanma işlemi başladı. Samsun'da 1 milyon 23 bin seçmen 3 bin 600 sandıkta oy kullanıyor. Vatandaşlar sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.Oy kullanan vatandaşlar, tüm seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini dilerken, Türkiye için hayırlı olacak cumhurbaşkanı adayının ve milletvekillerinin seçilmesini temenni ettiler.BİNGÖLÜlke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 28'inci dönem milletvekilliği ve 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanım işlemi başladı. Kent genelinde 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00 başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'da ise sona erecek.Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na seçmenler gelerek oyunu kullanmaya başladı.Oy kullanma işleminin memlekete hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, 'Oyumuzu kullandık, bütün memleket için İslam alemi için hayırlı uğur olsun. Hangisi hayırlısı ile rabbim onu nasip etsin. Vatandaşlık görevimizi yaptık erkenden' dedi.ZONGULDAKZonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.Öte yandan Zonguldak'ta sandık ve seçmen sayıları da YSK tarafından açıklandı. Zonguldak'ta toplamda bin 536 sandıkta 457 bin 651 seçmen sandık başına giderek saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak. Alaplı ilçesinde 120 sandıkta 33 bin 86 seçmen, Çaycuma ilçesinde 264 sandıkta 74 bin 393 seçmen, Devrek ilçesinde 171 sandıkta 46 bin 102 seçmen, Gökçebey ilçesinde 62 sandıkta 17 bin 193 seçmen, Kilimli ilçesinde 86 sandıkta 26 bin 211 seçmen, Kozlu ilçesinde 117 sandıkta 36 bin 385 seçmen, Merkez ilçede 285 sandıkta 89 bin 555 seçmen oyunu kullanacak.ELAZIĞCumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatin 08.00 gelmesiyle birlikte oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemleri sona erecek ve sayım işlemlerine geçilecek.BURSACumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. 2 milyon 367 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gidilirken, 6 bin 862 sandık kuruldu.Akşam 17.00 itibari ile son bulacak oy kullanma işlemi için, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapacak.MALATYAMalatya'da genel seçimler için depremzede seçmenler, oy kullanma işlemine başladı. Kentte depremzede seçmenlerin bazıları okullarda bazıları ise belirlenen konteynerlerde oylarını kullanıyor.Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.SİNOPSinop'ta kurulan 792 sandıkta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı. Sinop genelinde kurulan 792 sandıkta 171 bin 700 seçmen, cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekillerini belirlemek için sandıkların yolunu tuttu. Sinop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 2 milletvekili gönderecek.BİTLİSTüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda oy verme işlemi başladı. Adilcevaz'da 74 sandıkta 18 bin 291 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bitlis genelinde toplam 220 bin 618 bin vatandaşsın oy kullanacağı ve 864 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son bulacak.ESKİŞEHİREskişehir'de Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi kuyruk oluşturdu. Yüksek Seçim Kurulu'nca Eskişehir'de 2'si merkez 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ne gelenler okul ve sınıfların önünde kuyruk oluşturdu. Oy verme işlemi saat 08.00'da başlarken, kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, oy pusularına 'evet' mührü basarak şeffaf sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği için oy kullandı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da oyunu Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ndeki 1058 numaralı sandıkta kullandı.BALIKESİRBalıkesir'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi başladı. Tüm Türkiye sabah 08.00 itibarı ile sandık başına giderken, Balıkesir'de de sandığın ilk müdavimleri yaşlılar oldu. Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sandık başına giden vatandaşlara sandık görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, oy kullanan vatandaşlar zarflarını şeffaf sandıklara attı. Emekli Öğretmen Meral Kanber, oy verme işlemi sonrasında 'Kalabalık olmadan gelip oyumu kullanmak istedim. Emekli öğretmenim. Memleket için hayırlı olsun' dedi.ADANAAdana'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. 1 milyon 781 seçmenin olduğu kentte 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ilk oylarını kullanan seçmenler, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.KOCAELİToplamda 1 milyon 515 bin 27 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'de oy verme işlemleri için vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandıklara akın etti. Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimli için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başlarına toplandı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Kocaeli'de toplam 644 sandık bölgesinde 1 milyon 515 bin 27 seçmen oy kullanacak. 12 ilçede toplam 4 bin 319 sandık kurulacak.GAZİANTEPKentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 1 milyon 358 bin seçmen oy kullanıyor. 08.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'ye kadar sürecek.5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 - 17.00 arasında sürecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıklarken, pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Bazı siyasi partiler, 'Cumhur', 'Millet', 'Ata', 'Emek ve Özgürlük' ve 'Sosyalist Güç Birliği' ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girecek.Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak. Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce ilk iş sandık başında bulunanlar önünde ant içecek ve sandığın boş olduğunu kontrol edecek. Sandık alanında düzeni, sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak. Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek. 'Evet' ya da 'Tercih' mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.Türkiye'den oy manzaraları! Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başına gidiyorOy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak. Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.