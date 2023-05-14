CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Gülümseten anlar! Oy verme işlemi sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı
Türkiye'de seçim süreci başlamışken Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanan Başkan Erdoğan ile önündeki seçmen arasında eğlenceli anlar yaşandı. Bir süre arkasında oy vermek için bekleyen Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin arkasında kim olduğunu görünce yaşadığı şaşkınlık kameralara da yansıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile '3279' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
Erdoğan'ın oy kullandığı '3279' numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.
Başkan Erdoğan'a okulda ilgi büyüktü. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi.
Başkan Erdoğan'ın oy kullanmak için sıra beklediği sırada ise gülümseten anlar yaşandı. Eşi Emine Erdoğan ile sıraya giren Başkan Erdoğan'ı, Erdoğan'ın önünde vatandaş bir süre fark etmedi.
Seçmene Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğu söylenince bir an dönüp arkasına bakan seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı.
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