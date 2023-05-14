Gülümseten anlar! Oy verme işlemi sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile '3279' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.Erdoğan'ın oy kullandığı '3279' numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.Başkan Erdoğan'a okulda ilgi büyüktü. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi.Başkan Erdoğan'ın oy kullanmak için sıra beklediği sırada ise gülümseten anlar yaşandı. Eşi Emine Erdoğan ile sıraya giren Başkan Erdoğan'ı, Erdoğan'ın önünde vatandaş bir süre fark etmedi.Seçmene Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğu söylenince bir an dönüp arkasına bakan seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı.