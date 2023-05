BBP Genel Başkanı Destici oyunu İstanbul'da kullandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu İstanbul'da kullandı. Destici, "Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır." dedi.Destici, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine partililerle geldi.Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 1210 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.Destici, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güçlü bir seçim tecrübesi olduğunu belirterek, "Türkiye, tarihi ve kritik bir seçim gerçekleştiriyor. Lakin Türkiye seçim deneyimi çok yüksek olan bir ülke, seçime katılımın dünyada en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir demokrasisi var, güçlü bir seçim tecrübesi var, yasaları, teamülleri var." diye konuştu.Huzur ve kardeşlik içinde oyların kullandığını, sandık güvenliği konusunda da kimsenin bir endişesi olmaması gerektiğini dile getiren Destici, sandıklarda sandık başkanlarının, görevlilerinin, müşahitlerin özverili görev yaptığını söyledi.Katılımın yüksek olduğu bir seçim beklediklerini ifade eden Destici, "Vatandaşlarımızın şu anda oy kullanma işlemi devam ediyor. Devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini gözeterek terörle mücadele başta olmak üzere ülkemiz için, devletimiz için yapılan bütün yatırımları, atılımları, bunları gözeterek oy kullanacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Destici, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olması, demokrasiye güç vermesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:"Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır. Devletimiz de gerekli her türlü tedbirleri zaten bu yönde almıştır."Türkiye'nin bir çok seçim geçirdiğini, bundan sonra da seçimlerin yaşayacağını belirten Destici, önemli olanın devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve kardeşliği olduğunu söyledi.Öte yandan ikameti Ankara'da bulunan Destici'nin, Yüksek Seçim Kurulu kararı gereği aday olduğu bölgeden oy kullanması için gerekli evrakın aslının yanında olmaması sebebiyle partililer ile sandık görevlileri arasında tartışma yaşandı.Bunun üzerine okuldan ayrılan Destici, gerekli evrakla tekrar geldiği okulda oyunu kullandı. Destici, daha sonra okul bahçesinde seçmenler ve çocuklarla bir süre sohbet etti.