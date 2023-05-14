CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar
AK Part, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin açık ara önde olduğunu vurguladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Aslında oylar kullanıldı. Seçim güvenliği anlamında bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Bir kısım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığı bütün partilerin sandık kurulu üyelerinin, itiraza yetkili kişilerinin olduğunu biliyoruz.
İlçe seçim kurullarında partilerin üyeleri, temsilcileri var. Birleştirme tutanaklarında parti müşahitlerinin de gözlemci olmalarının mümkün olduklarını biliyoruz.
Açıkçası panik havası içinde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır önlem alıyorsunuz sandıkta. O zaman bir öngörünüz olmanız gerekir. Kurumları suçlamadan çıkmalısınız.
Hepsinden öte bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık seçim tutanaklarının ilçe seçim kuruluna yansıtılması, birleştirme tutanakları ile birlikte gerçeğin ortaya çıkmasıdır.
İtirazlar çok zaman almaz. Bunun için de acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili itirazda bulunabilir. Şu anda hiç acele etmeden bütün Türkiye'yi tanıyoruz. İtirazlarımızı etmek üzere hazırlık yapıyoruz. Şu anda TBMM tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmek mümkündür.
Çok net ifade edeceğim durum şudur; Meclis tablosu, simülasyonlarımıza baktığımızda çok net üstün bir tabloyu görüyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında da açık ara önde olduğunuz nettir.
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