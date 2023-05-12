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Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor” dedi.

Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Ekleme: 12.05.2023 - 09:49 Güncelleme: 12.05.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muğla'da düzenlenen 'Kurtaran 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinde katıldı. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti. Bakan Akar, tatbikatın başarısı dolayısıyla personeli tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, 'Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle iş birliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu' diye konuştu.

'GİZLİ AJANDAMIZ YOK'

Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını, bu konuda Mehmetçiğin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar; Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin, 'Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu, müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir ajandamız yok' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DAKİ TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ'

Akar, Türkiye'nin desteğiyle imzalanan 'Karadeniz Tahıl İnisiyatifi' ile 30 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildiğini belirterek, 'Bu ne demek? Açlığın önlenmesi, istikrarın korunması demek' dedi.

Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü formattaki toplantıyı hatırlatarak, 'Gelen ilk bilgiler kapsamında İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Bununla beraber bizim Ukrayna limanlarında ticari gemilerimiz var. 6 geminin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.
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