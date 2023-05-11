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İBB itfaiyesinde terör tartışması! PKK sempatizanı itfaiye personeli şikayet edildi

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beyoğlu Grup Amirliği'nde görevli personel, PKK tartışması nedeniyle mahkemelik oldu. İddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınan PKK sempatizanı Ekrem M. adlı itfaiyeci, meslektaşlarıyla birlikte televizyon haberlerini izledikleri sırada, terör örgütü PKK ile ilgili bir habere ilişkin konuşmalar başladı. Ekrem M.'nin, 'Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun' diyen itfaiye memuruna, teröristleri kastederek, "O kişilerin sayısı artmalı. Türk bayrağına ne gerek var. Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız. PKK'ya kimse bir şey diyemez" gibi ifadelerle cevap verdiği ileri sürüldü. Bu sözler üzerine yaşanan şiddetli tartışmanın ardından 4 itfaiyeci, Ekrem M.'den şikayetçi oldu. Konuyu üst amirlerine bildiren itfaiyeciler, skandal ifadeleri yargıya da taşıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve diğer yetkililerin, bahsi geçen personele şikayetlerini vazgeçirmeleri için mobbing yaptıkları öne sürüldü.

İBB itfaiyesinde terör tartışması! PKK sempatizanı itfaiye personeli şikayet edildi
Ekleme: 11.05.2023 - 09:11 Güncelleme: 11.05.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
İBB itfaiyesinde terör tartışması! PKK sempatizanı itfaiye personeli şikayet edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kurum ve kuruluşlarda terör örgütü PKK/PYD/YPG sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı. İddiaya göre, İBB Başkanı İmamoğlu'nun işe aldığı Ekrem Memiş isimli İBB İtfaiyesinde çalışan bir şahıs terör propagandası yaptı. Memiş ile terör örgütü lehinde yaptığı açıklamalar üzerine kendisine karşılık veren birkaç itfaiyeci arasında tartışma çıktı.

TERÖR TARTIŞMASI YARGIYA TAŞINDI

İtfaiyecilerin şikayetçi olması üzerine, İBB itfaiyesinin Beyoğlu grubunda yaşanan tartışma yargıya taşındı. Edinilen bilgilere göre olay 3 mayıs tarihinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Beyoğlu Grup lokalinde istirahat eden memur statüsündeki merdiven operatörü ile Ekrem Memiş adındaki terör örgütü PKK sempatizanı itfaiye eri, yanlarında bulunan 4 personelle birlikte haberleri izliyordu.

Haberlerde terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik haberin ardından merdiven operatörü personel ile Ekrem Memiş arasında sohbet başladı. Vatansever merdiven operatörünün Memiş'e "Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sorması üzerine Memiş, PKK'lı teröristleri kastederek "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" cevabını verdi.

Merdiven operatörü olan İtfaiye eri ise "O zaman vatan bölünse Güneydoğu'ya gidecek misin?" şeklinde soru sorarak cevap verdi. Bunun üzerine Memiş ise "Biz daha Ankara ve İstanbul'u alacağız" diyerek cevap vermesi üzerine ikili arasında argo içerikli tartışma başladı. Atışma esnasında Memiş, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez. Bombalar ve silahlar da senin g... girer" söyleminde bulundu. Bu tartışmaya şahit olan Ahmet Aygün, Emre Kaya, Emre Üder ve Zafer Yıldırım diğer 4 personel PKK yandaşı Ekrem Memiş'ten şikayetçi oldu. İBB İstanbul İtfaiesi Beyoğlu Grup Amirliği'ne konuyu dilekçeyle bildiren ve şikayet olan vatansever İtfaiye erleri bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşıdı.

İBB itfaiyesinde terör tartışması! PKK sempatizanı itfaiye personeli şikayet edildi

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKMELERİ İÇİN BASKI YAPILIYOR

Konunun yargıya taşınmasının ardından CHP'nin 31 Mart 2019'daki Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ın seçimi kaybetmesinden sonra getirildiği İBB İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki ekibi ve Beyoğlu Grup Amirliği'ndeki yetkililerin vatansever İtfaiye erlerine şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskı ve mobbing yaptığı öne sürüldü.
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