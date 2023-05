Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk yorum: Önemli olan benim milletimin vereceği karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Ankara'daki Mamak-Altındağ Mitingi'nde konuştu. Erdoğan alanda toplanan vatandaşların sayısının resmi rakamlara göre 100 bin olduğu bilgisini paylaştı.İşte Erdoğan'ın açıklamaları;Burada şuanda 100 bin kişi var. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı.'Neden çekildi anlamak mümkün değil'Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim.Adaylardan birisi adaylıktan çekildi. Neden çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Acaba ne oldu da çekildi? Merak ediyorum. Şimdi tabi biz yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.Önlerine gelene makam mevki vadederek bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? İşte bu Selo, kimdir bu Selo? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo, şimdi Kılıçdaroğlu, diğerleri, bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine, başaramayacaksınız.LGBT tepkisi: Belki İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsinLGBT gibi sapkın adımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletin evlatları bu ülkeyi sana teslim etmez. Bu CHP LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, o yanlarındaki yavrular, onlar da aynen sessiz kalarak kabul ediyor mu? Fakat AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye sızamaz, Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.Kılıçdaroğlu'na tepkiEvet bay bay Kemal'in geçmişi bu, vesayetten, terör örgütlerinden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir? Önlerine gelenlere makam mevki vaadi verip bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Dik durduk dikleşmedik, yola da böyle devam ettik. PKK'lıları FETÖ'cüleri cezaevinden çıkarma sözüyle belki birilerine sevimli görünebilirsin ama kim bu insanlar? Kim bu Selo? 51 Kürt kardeşimizi öldürdü bu Selo! Kılıçdaroğlu bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar.'Sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir'Birileri bizi seçim döneminde havayı biraz germekle suçluyor ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Teröristler neler yapıyor, bunu konuşmuyorlar. Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim tıpkı sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez.'Milletimiz kararı sandıkta tescilleyecek'Milletimiz 14 Mayıs'ta kalbinde verdiği kararı sandıkta da tescilleyecek. Seçim gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz?'Kaset kumpaslarıyla çirkinleşiyorlar'Birileri bizi seçim döneminde özellikle havayı germekle suçluyor ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Biz ülkemizi ve milletimiz söz konusu olduğunda değil havayı germek dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Bunu terörle mücadelede gösterdik mi? Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz ama çirkinleşmeye karşıyız. Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi kaset kumpasıyla çirkinleşiyor, kimi kötü sözle çirkinleşiyor.Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor. Yürüttüğümüz her mücadeleyi, her kazanımı milletimiz ile gerçekleştirdik.'Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal'Gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip oldular? Sadece sosyal medya internet yeterli mi? Bizim gerçekleştirdiğimiz yatırım ve kalkınma hamlelerimiz bunu sağlıyor.76 üniversite vardı, bu üniversite sayısını 208'e çıkardık. Ankara'da 2 tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısı da 4 bin küsür. Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Tüm isteklerinin başımızın üstünde yeri var. Tek bir şartımız var; ülkesine milletine değerlerine düşmanlık etmesin.Nice tuzakları, engelleri aştık. Zaman zaman sorunlar yaşasak da hızla bu sorunları çözerek yükselişe devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Savunma sanayindeki projelerimiz katlanarak büyüyor.Ayrıntılar gelecek...