Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar kendini panikle sokağa attı

Konya'nın Kulu ilçesinde AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre beklerken panik nedeniyle fenalaşan bir vatandaşa ise ambulansta müdahale edildi.

Konya'nın Ankara'ya sınır ilçesi olan Kulu'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.14'de 7,86 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildiKulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi. Sokağa çıkan vatandaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdaha edildi.