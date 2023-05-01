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Bakırköy'de ilginç olay! Yol ortasına yatarak trafiği kesti: Ekipler böyle müdahale etti

İstanbul Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. AIDS'li olduğunu söyleyen bir kişi, yol ortasına yatarak trafiği kesti. Polis ve sağlık çalışanları özel kıyafetler giyerek şahsa müdahale etti. İşte detaylar...

Ekleme: 1.05.2023 - 12:56 Güncelleme: 1.05.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Bakırköy'de ilginç olay! Yol ortasına yatarak trafiği kesti: Ekipler böyle müdahale ettiBakırköy'deki olay dün saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre yaya olarak D-100 Karayolu'na çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS, BEYAZ TULUM VE ELDİVENLE MÜDAHALE ETTİ

Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi.

AMBULANSTAN KAÇTI

Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.

Bakırköy'de ilginç olay! Yol ortasına yatarak trafiği kesti: Ekipler böyle müdahale etti
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