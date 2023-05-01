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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Bilgin "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır
Ekleme: 1.05.2023 - 12:54 Güncelleme: 1.05.2023 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır
5,3 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi geçtiğimiz yıl yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için yeni düzenleme yapılacağını açıkladı. Bilgin birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını müjdeledi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ HAZIR"

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Bilgin, "Çözülmemiş bir konu var sendikacılarımızla görüştük. 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün çalışanların hakkı olarak düzenlememiz gerekir." dedi.

Bakan bilgin, konuyla ilgili kanun teklifinin hazır olduğunu kaydetti.
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