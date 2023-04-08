Trabzon'da feci kaza: Üst geçide sıkışan kişi hayatını kaybetti

Kaza Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesi üst geçidinde meydana geldi. Sürmene ilçesi Çamburnu tersanesinden 61 ADM 806 plakalı çekici araca yüklenen balıkçı teknesini Trabzon'a getiren şoför, Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde üst geçidin altından geçerken balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık (46) üst geçidi fark etmeyerek kafasını üst geçide çarptı.Kazada ağır yaralanan Saltık'a 112 ekipleri yaptıkları müdahale yeterli olmadı. Saltık olay yerinde hayatını kaybetti . Saltık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.