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Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu

Superhaber.com, Ferhat Berkpınar'ın terör örgütü PKK'nın kamptaki fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarla gündeme gelen Ferhat Berkpınar, HDP'den Adıyaman milletvekili aday adayı oldu. HDP, AYM'deki kapatma davası sebebiyle seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.

Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu
Ekleme: 7.04.2023 - 13:39 Güncelleme: 7.04.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu
PKK kampına giderek teröristlerle gülerek poz veren Ferhat Berkpınar, HDP'nin paravan partisi haline gelen Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili aday adayı oldu.

Teröristlerle omuz omuza olanları Meclis'e sokacaklar
HDP, Anayasa Mahkemesi'nde görülen kapatma davası sebebiyle 14 Mayıs Genel Seçimleri'ne Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.

SuperHaber.com'un haberine göre Berkpınar, 2022 yılının Şubat ayında Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Berkpınar'ın, PKK kamplarında HDP'li Semra Güzel'in etkisiz hale getirilen nişanlısı Volkan Bora ile de fotoğrafları bulunuyor.

Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu

Ferhat Berkpınar, Volkan Bora'nın etkisiz hale getirildiği operasyonda Bora ile aynı kaderi paylaşan PKK'lı Fırat Berkpınar'ın da ağabeyi.

SuperHaber Youtube kanalında Barış Özkan ile Ceyhun Bozkurt'un Haber Olsun programının 16 Haziran 2022 tarihli yayınında Ferhat Berkpınar'ın PKK kamplarındaki fotoğrafları yayınlanmıştı. Ceyhun Bozkurt, Berkpınar ile ilgili şu sözleri söylemişti:

Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu

“Ferhat Berkpınar'ın nezdinde terör örgütünün sivil toplum adı altında faaliyet gösteren bir ayağı var. PKK başka güçlerin adına bu eylemleri gerçekleştiriyor. Örgüt hedefine giderken silahlı terörlü eylemlerinden oluşturduğu etkiyi legal görünümlü alan olarak oluşturmak istiyor. Sadece Türkiye değil, diğer bölgelerdeki alanları ‘partileştirdiler'. PKK'ya yakın STK'lar örgüte bağlı birer yapı olarak faaliyet gösteriyor. Güçlü meslek örgütlenmelerine sızmaya başladılar, sol görünümlü yapılar Türk sorunu yarattılar. TTB, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve barolara sızmaya başladılar. KCK hiyerarşisinde görevli Ferhat Berkpınar, Semra Güzel'in öldürülen nişanlısı Volkan Bora ile omuz omuz poz verdi. Ferhat Berkpınar'ın acaba hendek-barikat teröründe bir etkisi oldu mu? Başka faaliyetlerdeki etkisi araştırılmalı. Bu görüntüyü veren kişi insan hakları düşmanıdır, terör örgütünün propagandistidir. Kim bilir kimin kanı var o poz verdiği kalaşnikofta.”
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