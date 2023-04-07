İYİ Parti'de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!

İYİ Parti'de son dakika gelişmesi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik İyi Parti tabanındaki rahatsızlık büyüyor. Hakaret ve küfürlerin hazmedilerek masaya dönülmesinin ardından bir süre sessiz kalsa da İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun PKK/HDP işbirliği sonrası sert biçimde düşen oylarla ilgili rahatsızlık tavan yaptı. Mızrağın çuvala sığmadığı partinin başkent teşkilatının başındaki isimden bomba gibi açıklamalar geldi.HDP'nin eklendiği ve PKK'nın açık destek verdiği 6'lı koalisyonda gerçekleşen ayrılıklar ve yaşanan çatlakların ardından bir açıklama da İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi.Bir televizyon kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, 'Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var' dedi.Diğer yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Köylüoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, 'Sayın Köylüoğlu'nun kişisel temennilerinin ve il başkanı olarak bunu önemsiyor olmasının, İyi Parti'nin kurumsal ya da Genel Başkan adına bir görüş olarak değerlendirilmesi tartışmayı doğru yönde götürmüyor' görüşlerini dile getirdi.Ancak bu görüşlerin tabanda karşılık bulmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasına yakın, Akşener'in ağır sözler kullanarak masayı terk etmesi, masada ilk çatlağın oluşmasına neden olmuştu.Özellikle HDP ile yapılan ittifak ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında rahatsızlığa neden olurken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etmişti.Akşener'i masaya döndüren şeyin ne olduğu merak edilirken Akşener'in bugün yaptığı 'mermi şovu' dikkat çekmişti.CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin büyük bir oy kaybı yaşadığını vurgularken 'İYİ Parti'nin oyları yüzde 8'lere düştü. Akşener de kurşun atma ile birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.Akşener altılı koalisyona dönerken 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olur' şartını koşmuştu.Köylüoğlu'nun ayrıca 'Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var' dediği de aktarıldı.