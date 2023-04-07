İYİ Parti'de oylar düştü kavga yeniden başladı: Sorumlusu Kılıçdaroğlu!
Meral Akşener'in kendisi ve teşkilatına edilen küfürlere rağmen masaya dönmesinin ardından bir süre sessizliğe bürünen İYİ Parti'de HDP-PKK işbirliğiyle sert şekilde düşen oylara sorumlu aranıyor. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu gibi etkili isimlerin ve teşkilat başkanlarının istifa etmesinin ardından kısa bir süre sessizlik hakim olsa da oy oranlarının yüzde 7'lere kadar gerilemesi kavgayı yeniden başlattı. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi.
İYİ Parti'de son dakika gelişmesi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik İyi Parti tabanındaki rahatsızlık büyüyor. Hakaret ve küfürlerin hazmedilerek masaya dönülmesinin ardından bir süre sessiz kalsa da İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun PKK/HDP işbirliği sonrası sert biçimde düşen oylarla ilgili rahatsızlık tavan yaptı. Mızrağın çuvala sığmadığı partinin başkent teşkilatının başındaki isimden bomba gibi açıklamalar geldi.
EN ÖNEMLİ TEŞKİLATIN BAŞINDAKİ İSİM 'KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHATSIZIZ' DEDİ
HDP'nin eklendiği ve PKK'nın açık destek verdiği 6'lı koalisyonda gerçekleşen ayrılıklar ve yaşanan çatlakların ardından bir açıklama da İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi.
'SEÇMENİMİZİN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR'
Bir televizyon kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, 'Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var' dedi.
PARTİ SEKRETERİNDEN KAOSU ÖRTBAS ÇABASI: KENDİ TEMENNİLERİDİR
Diğer yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Köylüoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, 'Sayın Köylüoğlu'nun kişisel temennilerinin ve il başkanı olarak bunu önemsiyor olmasının, İyi Parti'nin kurumsal ya da Genel Başkan adına bir görüş olarak değerlendirilmesi tartışmayı doğru yönde götürmüyor' görüşlerini dile getirdi.
MASADA İLK ÇATLAK SONRASI HİÇBİR ŞEY DÜZELMEDİ
Ancak bu görüşlerin tabanda karşılık bulmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasına yakın, Akşener'in ağır sözler kullanarak masayı terk etmesi, masada ilk çatlağın oluşmasına neden olmuştu.
ÖNEMLİ İSİMLER İSTİFA ETTİ
Özellikle HDP ile yapılan ittifak ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında rahatsızlığa neden olurken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etmişti.
AKŞENER'DEN MERMİ ŞOV İLE ÜLKÜCÜ OY ÇEKME TİYATROSU
Akşener'i masaya döndüren şeyin ne olduğu merak edilirken Akşener'in bugün yaptığı 'mermi şovu' dikkat çekmişti.
CHP'Lİ GAZETECİLER DE DURUMUN FARKINDA
CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin büyük bir oy kaybı yaşadığını vurgularken 'İYİ Parti'nin oyları yüzde 8'lere düştü. Akşener de kurşun atma ile birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.
Akşener altılı koalisyona dönerken 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olur' şartını koşmuştu.
'KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKANLIK DA İSTİYORUZ'
Köylüoğlu'nun ayrıca 'Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var' dediği de aktarıldı.
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