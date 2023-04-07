İstanbul'da süs eşyası görünümlü uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde yurt dışına gideceği belirlenen bir kargo incelemeye alındı.Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo, narkotik dedektör köpekleri aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan pakette iki adet süs eşyası olduğu görüldü.Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alınarak süs eşyaları uyuşturucu testine tabi tutuldu.Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi.Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 6 kilo 450 gram ağırlığında süs eşyası görünümünde metamfetamin ele geçirildi.