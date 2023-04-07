Diyarbakır'da HDP binası önünde çadırla nöbet tutan baba

PKK mağduru ailelerin mücadelesi devam ediyor.Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.357 ailenin 1313 gündür sürdürdüğü eylemde 39 aile, çocuğuna kavuştu.Ailelerden bazıları gece de nöbet sürdürüyor.2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için hem gece hem de gündüz nöbetini sürdüren Celil Bektaş, ramazan ayını da çadırda geçiriyor.Celil Bektaş, oğluna seslenerek “Ramazan ayında sahurda bile burada nöbetteyim. Seni ve arkadaşlarını bekliyoruz. Daha önce de kar yağarken bile burada kaldım. Oğlum gelmeden kalkmayacağım.Çünkü benim oğlum bu binadan gitti. Montu ve kimliği bu binadan çıktı. HDP'de biraz vicdan ve Allah korkusu varsa oğlumu bana verecek. İnsan haklarından bahsediyorlar ben insan değil miyim?” diye konuştu.