Ali Erbaş, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi: Tarihten ibret al, aklını başına topla

Bugün Ramazan ayının üçüncü cuma namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki hutbe konu başlığını, "İhsan Bilinci: Kulluğun Zirvesi" şeklinde duyurdu.Hutbe, cuma vakti, Türkiye genelindeki camilerde okundu.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irat etti, ardından cuma namazı kıldırdı.Ardından Erbaş'ın da gündeminde, nabızları yükselten İsrail saldırıları yer aldı.İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskında bulundu.Ramazan ayının en büyük baskınlarından birini gerçekleştiren askerler, burada sert müdahalelerde bulundu.Erbaş da, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların harim-i ismetidir." dedi.İhsanın, herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek, şiddete asla meyletmemek olduğunu belirten Erbaş, "İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve karaborsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır." diye konuştu.Ramazanın rahmet ve bereket ikliminden istifade edilmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Rabb'imizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabb'imizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım." değerlendirmesinde bulundu.Ramazan ayında selam ve barış yurdu Kudüs'ün bir çatışma yeri haline getirilmek istendiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve dokunulmazlığı hiçe sayılıyor. Müslümanların öz vatanlarında kendi camilerinde ibadet etmeleri engelleniyor. Ancak bilinmelidir ki, Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir, Kudüs, İslam yurdudur. Tarih boyunca tüm dinlerin varlığını özgürce devam ettirdiği insanlığın ortak mirasıdır Kudüs. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların harim-i ismetidir.İsrail güçlerinin saldırılarından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:Ey zalim bu azgınlıktan vazgeç. Sırtını dayadığın güç odaklarına güvenme. Babil, Roma gibi bazı dönemlerde yine bu tarz azgınlıklar yapmıştın da başına neler gelmişti, hatırla. Masunlara yaptığı zulüm yerde kalmaz, er geç seni bulur. Tarihten ibret al, aklını başına topla. Dokunma masunlara, dokunma Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya. Ey zalim şunu asla unutma ki tarih boyunca her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan, hatta zulme, sürgüne maruz kalmış Yahudilere de kucak açmış aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın muhafazası ve barış yurdu özelliği için mücadele etmeye devam edecektir.