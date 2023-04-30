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Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açılıyor

Konya Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite elektrik üretimine başladı. Tesis 2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak.

Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açılıyor
Ekleme: 30.04.2023 - 10:13 Güncelleme: 30.04.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açılıyor
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Türkiye’nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa’nın en büyük enerji santrali. Proje, Türkiye’nin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamak adına hayata geçirilmiş en büyük yatırımların başında gelirken, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla da doğrudan mücadele ediyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yaptığı açıklamada, tesiste kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Elektrik üretiminin başladığı Karapınar GES'in açılışa hazır olduğunu aktaran Altunyaldız şöyle konuştu: "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz. Zaten enerji üretiyor ama bir törenle inşallah Cumhurbaşkanımız, bunu ülkemize, Konya'mıza armağan edecek.

"Alan itibarıyla Avrupa'nın en büyüğü"
Altunyaldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi en önde yöneten ülkelerden olmak istediğini, Konya'nın da bu alanda merkez olduğunu belirterek şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz güneş enerji santrali, 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip, 3,3 milyon panel kullanıldı. Toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Alan itibarıyla Avrupa'nın en büyüğü. Üretim hacmi itibarıyla da 3 milyar kilovatsaat bir enerji. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşılayabilecek. Neredeyse Konya'mızın elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak. Burası yapısı, büyüklüğü, yerli ve milli panelleri itibarıyla çığır açan, Türkiye'de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Yeşil kalkınma stratejimiz çerçevesinde yıllık 1,5 milyon tondan fazla da karbondioksit salınımını engelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım."
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