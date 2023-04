Yer Ordu: Heyelanda bir ev yan yattı!

Ordu 2 katlı bir ev, heyelan nedeniyle temelinden ayrılarak yan yattı. Can kaybı ve yaralanma olmazken, yapılan incelemeler sonucu bölgede heyelanın devam ettiği anlaşıldı.

Delikkaya Mahallesi'nde 2019 yılında yaşanan heyelan sonucu 10 bina tahliye edildi. Mart ayında yağan kar ve sağanak yağışların ardından yumuşayan toprak yeniden heyelana neden oldu. Mahalledeki yaklaşık 350 dönüm arazi kapsayan alanda başlayan heyelan nedeniyle 4 yıl önce boşaltılan 22 yıllık bir ev yan yattı. Altınordu kaymakamı Erkan Karahan, Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık ve yetkililer heyelanın yeniden başladığı noktaya giderek incelemelerde bulundu, yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Müdürü Osman Işık, '2019 yılında ihbar üzerine bölgeyi incelemiş ve 10 bina tahliye edilmişti. Süreç devam ederken en son kar yağışı ve yağmurla beraber bölgede ilerleme olduğunu gördük. Şu an bu ev yan yatmaya başladı. Can güvenliği için diğer evler de tahliye edilmişti. Yaklaşık 250 dönüm tarımsal bir arazi de var. Bu bölgeyle ilgili jeolojik ve jeoteknik bir çalışma planlıyoruz. Bu heyelanın daha büyümemesi ve ileriye ulaşmaması ve sebebini araştırmak için çalışma başlayacak. Sonrasında alınacak olan önlemler ve yapılacak olanlara karar verilecek' dedi.Bölgenin afete maruz bölge olduğunu kaydeden İl Müdürü Osman Işık, 'Bölgede heyelanlar devam ediyor, afete maruz bölge ve alan da şuan genişliyor. Mahallenin camisi ve ana merkeze ilerleme olmasın diye bununla ilgili burada çalışma başlatacağız' diye konuştu. Mahalle Muhtarı Fatih Öztürk, mahallede geçen yıllarda da heyelan olan bölgelerin bulunduğunu söyledi. Tedbir amacıyla evlerin geçen yıllarda boşaltıldığını ifade eden Muhtar Öztürk, can kaybının olmamasının sevindirici ve teselli verici olduğunu, devletim tüm birimlerinin konuyla yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.Yan yatan evin sahibi Nural Topkaya, 'Bu ev 22 yıllık birikimimizdi, Allah'tan gelen bir afattan dolayı oldu. Heyelan sonucu yan yattı. Yetkililer geldi, inşallah gerekeni yapacaklar' ifadelerine yer verdi.