ABD'li Politico dergisi: NATO Türkiye'ye muhtaç

Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci Türkiye tarafından tamamlanırken İsveç'te bekleyiş sürüyor. Finlandiya ile aynı zamanda NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç, izin verdiği provokasyonların bedelini ödüyor. İsveç medyasında çıkan haberlerde ülkenin NATO üyeliğine alternatif birlikler aradığı gündeme gelmişti.Son olarak ABD'li dergi Politico'dan yeni bir analiz geldi.“Türkiye nihayet Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermiş olabilir, ancak İsveç konusunda -henüz- taviz vermiyor. Ve NATO bununla yaşamak zorunda.” ifadeleriyle başlayan yazıda NATO'nun Türkiye'ye muhtaç olduğu ifade edildi.'Anlaşmazlıklara rağmen, Ankara ve Batı karşılıklı bir çıkar evliliğine kilitlenmiş durumda' diyen ABD merkezli gazete Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. TSK'nın ittifakın en güçlü ikinci ordusu konumunda olduğunu belirten Politico, bu gücün İttifak misyonlarına ve operasyonlarına aktif olarak katkıda bulunduğunun altını çizdi.Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yapan gazete 'Türkiye Karadeniz'e kimlerin geçeceğini kontrol ediyor' dedi ve şu değerlendirmede bulundu; 'Türkiye'nin Rus bağlantıları, onu Ukrayna ile potansiyel barış görüşmelerinde yararlı bir muhatap bile yapabilir.''NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var' diyen Politico, ittifakın Ankara'yı saflarında tutmak için 'uzlaşmalar yapmaya ve anlaşmazlıkları küçümsemeye' istekli olduğunu yazdı.Eski bir üst düzey NATO yetkilisi olan Jamie Shea, diğer birçok müttefikin 'tecrit edilmek istemeyeceklerini, kötü adam olmak istemedediklerini' söylerken Türkiye'nin buna 'aldırmadığını' ifade etti: 'Bu Türkiye'ye muazzam bir güç veriyor.'Yazıda ayrıca Ankara'nın denge politikasına dikkat çekilerek Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin yürüttüğü dengeli diplomasi adımları anlatıldı:'Ülke, Rusya'nın işgalini kınadı ve Ukrayna'ya yardım sağladı, ancak aynı zamanda Moskova'ya yaptırım uygulamayı da reddediyor.'Politico haberinde Türkiye'nin bu önemine vurgu yapmak için Carnegie Europe'tan Sinan Ülgen'in 'Türkiye NATO'ya bir güvenlik yastığı sağlıyor' sözüne de yer verdi.