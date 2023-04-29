İzmir Narlıdere’deki yangında ihmal iddiası! Başkan Tunç Soyer'e soruyorum niçin geç kalındı?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 4 bloklu sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada önceki gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiyenin yanı sıra, TOMA'lar ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. 8 saatte kontrol altına alınabilen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin katlar arası ve dairelerin içine su sıkarak soğutma çalışmasını sürdürdüğü binada cumhuriyet savcısı ile polis ekipleri incelemelerde bulundu.Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği iddia edildi. Ancak kesin nedeni bilirkişi incelemesi sonucu netleşecek. Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Sevindirici olan, site yöneticisi yangının çıkmasıyla beraber tüm site sakinlerini tahliye etmiş' dedi.Yangının ikinci katta başladığını ifade eden site yöneticilerinden Coşkun Arslan şunları söyledi: 'Yangına ilk olarak kendi ekibimiz müdahale etti. Daha sonra itfaiye geldi. Herkes tahliye edildi. İlk gelen itfaiye aracının pompası arızalı olduğu için su basamadı. Geç kalındığı için yandı bitti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye merkezi sitenin hemen arkasında. Bu bölgede metro çalışması olduğu için ağır tonajlı araçlar burada kalamıyormuş. 1 tane merdivenli araç, 1 tane de 2.5 tonluk araç kalabiliyormuş ama onlardan da biri arızalıydı. Gelen araçların yetersizliği ve geç kalınma nedeniyle yangın çok hızlı büyüdü.'MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise itfaiyenin 150 metre mesafedeki yangına müdahalede geciktiğini belirterek, 'Yangın, yanacak bir şey kalmadığı için sönüyor. Başkan Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı?Zamanında mı müdahale edilmedi?' diye konuştu. Bina sakinlerinden Elif Alev de (46), 'İtfaiye de biraz geç geldi. Kendimizi dışarı attık. 2 köpeğim içeride mahsur kaldı' diye konuştu.Site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli, sitede yangın algılama sistemini 3 ay önce yenilediklerini söyledi.İlbeyli, 'Tesadüfen dün akşam daire sakinlerimize gelen bir öğretmenimizin çıkışı esnasında dumanı hissederek güvenliğimize bildirmesi ve otomatik algılama sistemi zarar gördüğü için alarm olarak güvenlik merkezimize bilgi düşmesiyle, ikisi örtüştüğünden anında müdahale edildi' dedi.