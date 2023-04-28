Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Hain terör örgütü PKK yine can aldı.Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüyle çatışma çıktı.Çıkan çatışmada Tokat'ın Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), yaralandı.Yaralı Mehmetçik apar topar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Doktorlar Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ü hayatta tutmak için elinden geleni yapsa da kahreden haber geldi.Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün acı haberi, Niksar'a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.