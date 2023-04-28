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HDP'li Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme, Güzel'le ilgili verdiği karar sonrası duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Ekleme: 28.04.2023 - 17:23 Güncelleme: 28.04.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'nin eski milletvekili Semra Güzel yargılanıyor. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Teröristle fotoğrafı çıkan Güzel'le ilgili süreç mahkemede

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güzel tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Okay Koç, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından savunma yapması için sanık Güzel'e söz verdi.

Kendisini bu sözlerle savundu

İsnat edilen suçlamaların hukuki olmadığını iddia eden Güzel, kendisiyle ilgili tek delilin, basına yansıyan fotoğraflar olduğunu savundu.

Siyasete atıldıktan sonra bu dosyanın açılmasının manidar olduğunu ifade eden sanık Güzel, şöyle konuştu: Bu yargılama parti kapatma davalarına da gerekçe oluyor. Türkiye'de demokratik siyaset yapmak böyle sonuçlara neden oluyor. Şu anda seçim atmosferinde de böyle hedef göstermeler yaşanıyor. Bu şekilde siyasi partilerin çalışmaları engellenmek isteniyor.

14 Temmuz'a ertelendi

Sanık Güzel, cezaevinde açık görüşü olması nedeniyle savunmasına daha sonra devam etmek istediğini söyleyince avukatları beyanda bulunmaya devam etti. Daha sonra ara karara yönelik mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, Güzel'in tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Fotoğraflar telefonda bulundu

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarılmıştı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırıldı, 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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