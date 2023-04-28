Freni patlayan vinç kamyonu araçları biçti: 2 ölü, 5 yaralı

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde freni patlayan bir vinç kamyonu, trafikte bekleyen araçları kağıt gibi ezdi. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Chok Chai bölgesinde freni patlayan vinç kamyonu dehşet saçtı. Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ters yönden oldukça hızlı gelen kamyonun, kırmızı ışıklarda bekleyen üç aracı biçtiği görüldü.Feci kazada kamyonun altında kalan ve Tayland Karayolları'na ait olduğu öğrenilen araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cesetlerin araçtan güçlükle çıkarıldığı belirtildi.Olayda yaralanan 5 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazaya yol açan kamyonun Tayland Elektrik İdaresi'ne ait kiralık bir araç olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.