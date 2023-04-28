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Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alan 6 milyon emeklinin aylıklarına refah payı ekleneceğini bildirdi. Düzenlemenin Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirten Bakan Bilgin, "Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşları farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz." dedi.

Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Ekleme: 28.04.2023 - 00:31 Güncelleme: 28.04.2023 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini aktaran Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK"

Emeklilere refah payı verileceğini aktaran Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek.

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALMAK SOSYAL DEVLETTE OLMAZ"

Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı: Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz."
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