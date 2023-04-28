81 bin 108 sağlık personeline kadro! Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 bin 108 sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN."Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatini açıkladı.Bakan Koca'nin açıklamasına göre işçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapıldı.Buna göre, kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde, Ankara'da sabah 09:00'da çekilmeye başlandı ve saat 18:00'de sona erdi.26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)