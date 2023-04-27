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İzmir'de sağanak sokakları göle çevirdi

İzmir'de sağanak yağışın ardından kentin birçok cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi, sürücüler, motokurye çalışanları ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir'de sağanak sokakları göle çevirdi
Ekleme: 27.04.2023 - 00:55 Güncelleme: 27.04.2023 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de sağanak sokakları göle çevirdi
İzmirlilerin yağmur çilesi bitmiyor...

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce dün İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi.

Akşam saatlerde etkisini iyice artıran sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Rögarlar taştı, yollar suyla doldu
Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi.

Motokurye çalışanları ise kentin birçok yerinde mahsur kaldı.
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