Açıklandı! Nisan 2023 TCMB faiz oranı ne oldu?

2023 yılının 4. Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. TCMB politika faizini yüzde 8,5 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının son aylarında üst üste yaptığı faiz indirimleri sonrası faizi tek haneye çekmişti. İşte para piyasalarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...Merkez Bankası Nisan 2023 Para Politikası Kurulu toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit kalacağı yönündeydi.Bir sonraki Merkez Bankası toplantısı 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Merkez Bankası faiz kararı sonrası kritik faiz karar metni yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmekte, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle birlikte, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyrederken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir.Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi'ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."Merkez Bankası Mart ayında da ekonomistlerin beklentisine paralel faizi pas geçti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit kalacağı yönündeydi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.Nisan ayı enflasyon rakamları Mayıs ayı başında TÜİK tarafından açıklanacak.Güne 19,41 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Merkez Bankası faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 19,11 TL, en düşük ise 19,3925 TL seviyesini gördü.Güne 21,4355 TL seviyesinden başlayan Euro/TL'de yatay pozitif seyir izliyor. Yatay pozitif görünümde bulunan Euro/TL, gün içi en yüksek 21,5332 TL, en düşük ise 21,3828 TL seviyesini gördü.Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi ons tarafından bulduğu destekle pozitif görünüm sergiliyor. Ons altın 2000 dolar psikolojik bandının üzerinde işlem görüyor.Güne 1241,55 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1251,48 TL en düşük ise 1240,37 TL seviyesini gördü.