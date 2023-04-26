  • USD: 19,40 - 19,44
  • EURO: 21,41 - 21,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Otomobil 5 metreden alt geçide devrildi: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, 5 metreden alt geçide devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ekleme: 26.04.2023 - 14:13 Güncelleme: 26.04.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Otomobil 5 metreden alt geçide devrildi: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralıKaza, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö.'nün (48) direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UM 6288 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Belören köyü alt geçidine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay
PKK ve İYİ Parti aynı yerde: Terör elebaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı!
Ümraniye’de korkunç kaza... İETT otobüsünün arkadan çarptığı kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...
Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı
Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...
AK Parti Ankara gündüz sahada gece masada
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Beraber başaracağız!
Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Kesinlikle yalan
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor