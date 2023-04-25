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İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

Konak'ta takip ettiği genç kızı taciz eden 2 çocuk babası, "Alkollüydüm, pişmanım" dedi, tahliye edildi.

Ekleme: 25.04.2023 - 13:26 Güncelleme: 25.04.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı
İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki N.D., annesiyle telefonda görüştüğü sırada yanına gelen 42 yaşındaki Soner A., taciz etmeye çalıştı.

Bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti.

Peşinden giden Soner A., N.D.'ye sokarak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi.

Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Soner A.'yı gözaltına aldı.

Tutuklandı
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner A. tutuklandı. Soruşturma sonrası Soner A. hakkında 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soner A., İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı.

'Alkolün etkisindeydim'
Soner A., duruşmadaki savunmasında, şunları söyledi:

Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var.

'Arkamdan dokunduğunu hissettim'
Duruşmada söz verilen N.D. ise şu ifadeleri kullandı:

Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken Soner A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp kalabalığa karışmak istedim. Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim.

TAHLİYE EDİLDİ
Tarafların dinlenmesinin ardından hakim ara kararını açıkladı. Sanığın tahliyesine hükmeden hakim, yeni görüntüler istenmesine ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.
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