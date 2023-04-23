Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirilmişti.Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'ye iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer ifadesinde, 'Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım araciligi ile ulaştım ve bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararların karşılama niyetindeyim' dedi. Özer, sorulan diğer sorulara ise 12 Haziran'daki duruşmada cevap vereceğini söyledi.Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Faruk Fatih Özer savcılıkta verdiği ifade de 'Ben 2014 yılında Gebze'de Inline Teknoloji adı altında bir yazılım şirketi kurmuştum. Bu şirketin faaliyet alanı Mobil ve Web Yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Şirketimin faaliyetlerimin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabım ile kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli de bir ofis kiralayarak kurmuştum' dedi.Faruk Fatih Özer ifadesinin devamında, 'Aynı zamanda Gebze'deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerimde devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra ise alıma başladım ve 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin, Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coiner olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim. 2020 yılında Global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirket yazılımı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişiler aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye'nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi' ifadelerini kullandı.Savcının mağdurların zararlarını karşılayacak mısınız sorusu üzerine Özer, 'Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım ve bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Yine ayrıntıları bu süreci hakkımda iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Haziran tarihinde anlatacağım' dedi.Şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız, MASAK raporunda 52 kilogram fiziki altın almak suretiyle para akladığınız yönündeki iddialar yönündeki savunmanız nedir?, mağdurların parasını soğuk cüzdan ile yurt dışına çıkardınız mı?, şirketin faaliyeti sırasında promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptınız mı?, yurt dışı çıkışında yardımda bulunan kişiler oldu mu? sorularının sorulması üzerine Faruk Fatih Özer 12 Haziran'da bu soruların cevabını vereceğini söyledi.