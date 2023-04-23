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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben dolandırıcı değilim

Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edildi. Özer'in emniyetteki ifadesinde, "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği öğrenildi.

Ekleme: 23.04.2023 - 15:39 Güncelleme: 23.04.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben dolandırıcı değilim
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirilmişti. Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'ye iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özer, polis ekipleri eşliğinde Adliyeye sevk edildi.

'Ben dolandırıcı değilim'
Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde 'Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim' dediği öğrenildi.

Thodex Faruk Türkiye'de
400 bin kişinin milyonlarca dolarlık kripto parasıyla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Yeni Şafak'ın adım adım tanıklık ettiği bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. Arnavutluk polisinin zırhlı araçla Tiran Havalimanı'na getirdiği Özer, Türk İnterpol'ü tarafından uçağın merdivenlerinde teslim alındı. Özer'e ait içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu özel bir kutu dikkat çekti. İki polisin ortasında yolculuk eden ve kafasını koltuktan kaldırmayan Özer, sakin tavırlar sergiledi. Özer uçağın arka kapısından indirildi.

Öte yandan, Özer hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından yakalama kararı bulunurken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.
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