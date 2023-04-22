Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Siverek-Diyarbakır karayolu 25'nci kilometresinde, Mehmet K. idaresindeki 09 K 9224 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takta attı.Kazada Şiyar Bakan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeliha K. ve Ali S. yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ölen Bakan'ın naaşı Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.