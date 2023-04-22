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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.04.2023 - 22:11 Güncelleme: 22.04.2023 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıSiverek-Diyarbakır karayolu 25'nci kilometresinde, Mehmet K. idaresindeki 09 K 9224 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takta attı.

1 kişi yaşamını yitirdi

Kazada Şiyar Bakan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeliha K. ve Ali S. yaralandı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ölen Bakan'ın naaşı Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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