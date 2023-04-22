Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Sevili Kahramanmaraşlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşadığımız 6 şubat depremleri ile bu yıl ramazan bayramını buruk yaşadık. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ardından arama kurtarma, enkaz faaliyetleriyle çok geniş bir çalışma yürüttük. Asrın felaketini asrın dayanışması ile göğüsledik.Depremin 75. gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. Konutların yarısının temelini de attık. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Yaptığımız şey iş yerleriyle altyapısıyla adeta yeni şehirler kurmaktır.Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere maliyerin yarısını devlet olarak biz vereceğiz. 750 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen hibe desteği için kredi vereceğiz.Karadeniz gazı ile ülkemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kaydetti. Karadeniz gazı ile ülkemize 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar değerinde hesaplanan helal bir kaynağı kazandırdık. Gabar'da da rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor. Karadeniz gazının ve Gabar'ın belli bir oranını aile ve gençler için kullanacağız. Aile ve gençlik politikalarını buradan finanse edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'nin karşısındayız. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz.Her iyi gelişmeyi değersizleştirmeye çalışan bir kesim var. Savunma Sanayi alanındaki her bir gelişme Türkiye'nin milli teknoloki hamlesinde attığı yeni bir adımdır.Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.'Durduk yere etnik köken mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun bizi düşündürmez, saygı duyarız.Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına el uzatılmasına izin vermeyeceğiz.'Milletimizle birlikte bu terör örgütlerini Cudi'de Gabar'da Besler dersinde mağaraların gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın bundan sonrada gömmeye devam edeceğiz. Kandil'den terörist başları Bay bay Kemal'e destek veriyor. Benim milletim teröristlerin destek verdikleri CHP'yi İP'e destek vermeyecektir. 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimizle sona erecektir.