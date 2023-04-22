Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.
'ASRIN FELAKETİNİ ASRIN DAYANIŞMASI İLE GÖĞÜSLEDİK'
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sevili Kahramanmaraşlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşadığımız 6 şubat depremleri ile bu yıl ramazan bayramını buruk yaşadık. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ardından arama kurtarma, enkaz faaliyetleriyle çok geniş bir çalışma yürüttük. Asrın felaketini asrın dayanışması ile göğüsledik.
'BİZİ DEPREM TURİSTLERİYLE KARIŞTIRMAYIN'
Depremin 75. gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. Konutların yarısının temelini de attık. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Yaptığımız şey iş yerleriyle altyapısıyla adeta yeni şehirler kurmaktır.
Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere maliyerin yarısını devlet olarak biz vereceğiz. 750 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen hibe desteği için kredi vereceğiz.
'AİLELERİMİZE LEKE SÜRDÜRMEYECEĞİZ'
Karadeniz gazı ile ülkemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kaydetti. Karadeniz gazı ile ülkemize 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar değerinde hesaplanan helal bir kaynağı kazandırdık. Gabar'da da rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor. Karadeniz gazının ve Gabar'ın belli bir oranını aile ve gençler için kullanacağız. Aile ve gençlik politikalarını buradan finanse edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'nin karşısındayız. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz.
'HER İYİ GELİŞMEYİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN BİR KESİM VAR'
Her iyi gelişmeyi değersizleştirmeye çalışan bir kesim var. Savunma Sanayi alanındaki her bir gelişme Türkiye'nin milli teknoloki hamlesinde attığı yeni bir adımdır.
Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.'
'DURDUK YERE MEZHEP TARTIŞMASI AÇIYORLAR!'
Durduk yere etnik köken mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun bizi düşündürmez, saygı duyarız.
'BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına el uzatılmasına izin vermeyeceğiz.'
'MİLLETİM TERÖRİSTLERİN DESTEK VERDİKLERİ CHP'Yİ İP'E DESTEK VERMEYECEK'
Milletimizle birlikte bu terör örgütlerini Cudi'de Gabar'da Besler dersinde mağaraların gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın bundan sonrada gömmeye devam edeceğiz. Kandil'den terörist başları Bay bay Kemal'e destek veriyor. Benim milletim teröristlerin destek verdikleri CHP'yi İP'e destek vermeyecektir. 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimizle sona erecektir.
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