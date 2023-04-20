Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kurtulmuş, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.'TCG ANADOLU'DAN DAHA MÜKEMMELLERİNİ YAPACAĞIZ'Başkan Erdoğan tarafından törenle hizmete alınan TCG Anadolu gemisini bir ufuk gemisi olarak tanımlayan Kurtulmuş, 'Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız.' dedi.'F-35'LERİ VERMEMELERİNİN SEBEBİ SADECE F-35'LER DEĞİLDİR'Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çeken Kurtulmuş, 'Bu ülke bundan çok daha iyilerini yapacak. İçinde bulunduğumuz bölgede Türkiye güçlü olmak zorunda. Eğitimde sanatta güçlü olmak zorundayız. F-35'leri vermemelerinin sebebi sadece F-35'ler değildir. Türkiye böyle giderse çok daha iyi araçlar yapacak.' ifadelerini kullandı.'AKILLI BİR SİYASETÇİ KENDİSİNİ BU ALANA SIKIŞTIRMAZ'7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA ve İHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef alan sözlerine tepki gösteren Numan Kurtulmuş, 'Muhalefet karmaşık duygular yaşıyor. Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu. Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları. Akıllı bir siyasetçi kendisini bu alana sıkıştırmaz.' şeklinde konuştu.'BİZ ARTIK KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEYE BAŞLADIK'Kurtulmuş şunları kaydetti:İktidarın bunu yapmaması gerektiğini düşünüyordu. Yıllar önce yerli uçak fabrikaları kapatanlar kimlerdi? Vesayet düzenini kırdık artık. Vesayet odakları hiçbir zaman milli olmadılar. Darbeleri kimler yaptırdı? Türkiye artık bunları aşmalı. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başladık. Kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. Kendi develerimizi sağlam kazığa bağlayacağız.