Batı medyasının Türkiye analizleri hız kesmiyor: 2023 yılının en önemli seçimi yaklaşıyor!

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini duyurduğu günden bu yana özellikle Batı medyası, Türkiye'ye giderek artan bir ilgi gösteriyor. 7'li koalisyonun yaşadığı anlaşmazlık ve çatışmalar başta olmak üzere bu süreci yakından takip eden yabancı kaynaklar, bir kez daha seçimlerin olası sonuçlarına dair değerlendirmede bulundu.Son olarak Politico ve ABD'li New York Times gazetesi, devam eden süreçle ilgili peş peşe analizler yayınladı.Politico, '2023'ün en önemli seçimi: Türkiye' başlıklı analizinde, 14 Mayıs sürecini ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldı. Seçimlerin, Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu vurgulayan Politico, sonuçların küresel çapta da büyük bir öneme sahip olacağının altını çizdi.14 Mayıs'ın, son dönemin en çekişmeli seçimlerinden birisi olması beklendiğini belirten Politico, 'Seçim, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacak' ifadelerini kullandı.Nektaria Stamoli imzalı analizde, 'Kimin seçileceği, Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü, ülkenin ABD, AB ve Rusya ile ilişkilerini, Suriye göç politikasını, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki rolünü ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini belirleyecek' sözleri yer aldı.PKK terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinde desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadinde bulunduğunun hatırlatıldığı analizde, 7'li koalisyonun bu vaadi 'demokrasi mesajı' olarak gördüğü ifadeleri yer aldı.Rusya Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana iki ülke arasında başka hiç kimsenin yapamadığını yapan ve arabuluculuk rolünü başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'de 7'li koalisyonun kazanma ihtimali halinde bu rolünün azalacağına ve NATO konusuna odaklanacağına dikkat çekildi.ABD'li New York Times ise analizinde, '14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri ve ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'yi büyük ölçüde yeniden şekillendirebilir.' ifadelerini kullandı.NYT, Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken yorumu gündeme getirdi. Analizde, '2010 yılından bu yana Türkiye'de en büyük muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) lideri olan Kılıçdaroğlu, Erdoğan tarafından düzenli olarak sandıkta mağlup edilmektedir.' sözlerinin altı çizildi.'2009 yılında Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un belediye başkanlığı yarışını kaybetti' ifadelerinin kullanıldığı analizde, 'Partisinin adayları da 2014'te İstanbul'da ve 2014 ve 2018'de Erdoğan'a karşı cumhurbaşkanlığı yarışlarında kaybettiler' cümleleri yer aldı.Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet partisinin 2011'den bu yana dört seçimde Meclis'teki sandalyelerini önemli ölçüde artırmayı başaramadığına yer veren ABD'li gazete, 'CHP, her iki seferde de Erdoğan'ın yetkilerini genişleten referandumları engelleyemedi' ifadelerini kullandı.