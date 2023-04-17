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Bakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladık

Karadeniz gazının Perşemebe günü karaya çıkarılacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık." dedi. Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü müjde vereceğini söyledi.

Bakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladık
Ekleme: 17.04.2023 - 14:22 Güncelleme: 17.04.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Dün gece itibarıyla doğal gaz kuyularının vanasını açarak ana iletim hatlarına gaz basımına başladık. Kuyularla kara arasındaki tesis arasında 170 kilometrelik mesafe var. 30 saatte karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz Perşembe günü karaya çıkarmak' dedi.

'HEDEFİMİZ PEŞEMBE KARAYA ÇIKARMAK'
Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamalar şöyle:
Dün gece itibarıyla Doğal Gaz kuyularının vanasını açarak ana iletim hatlarına gaz basımına başladık. Kuyularla kara arasındaki tesis arasında 170 kilometrelik mesafe var. 30 saatte karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz Perşembe günü karaya çıkarmak. İlk etapta 10 kuyu hesaplamıştık, bu yıl içinde 10 kuyuyu işletmeye alıyoruz. Kuyu sayısını 40'lara kadar çıkaracağız. 40 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDELERİ OLACAK'
Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez, 'Sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız.' dedi.

'KARADENİZ'DE KEŞİF POTANSİYELİ YÜKSEK'
Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: 'Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz.'

Petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Dönmez, 'Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük.' dedi.

'AKKUYU'YA YAKIT GELİYOR'
27 Nisan'da nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini kaydeden Dönmez, 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini söyledi.
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