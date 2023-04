AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Bunlar masa değil maşadır

AK Parti Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)'nin açılışında konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek, bunun için yoğun şekilde çalışmak gerektiğini ifade etti. AK Parti hükümeti döneminde 20 yılda büyük yatırımlara imza atıldığını, Türkiye'nin her alanda çağ atladığını dile getiren Özcan, Türkiye Yüzyılı'nda bu yatırımları taçlandırmak gerektiğini söyledi. Konuşmasında 6'lı masaya sert eleştirilerde bulunan Özcan, “Bunlar kukladır. Kendilerine masa diyorlar ama onlar 6'lı masa değil 7'li maşadır. Milletimiz bu ülkeyi 7'li maşaya teslim etmeyecektir. HDP yok diyorlardı, şimdi HDP ile ortak iş tuttukları bariz gün yüzüne çıktı. Nerelere sırtlarını dayadıkları da belli. Bunlar Kandil ve Pensilvanya'dan besleniyorlar. Onlar destek aldıkları kişilerle yol yürümeye devam etsinler. Biz sırtımızı her önce Alllah'a sonra milletimize dayadık. Biz her zaman doğru bildiğimizi yaptık” diye konuştu.Almanya'da terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü konusunda da sert konuşan Özcan, “Bunlar her yerde başka konuşurlar. Van'da başka İzmir'de başka konuşur. Bunlar masanın altında gizledikleri ortaklarını artık açık açık milletin gözüne sokmaya başladı. Şu anda yaşanan bu olay da bunun örneğidir. Almanya'da yapılan bu yürüyüşün tek amacı PKK'ya özgürlük. CHP biliyorsunuz iktidara geldiğinde FETÖ'cüleri Türkiye'ye getireceklerini, hapishanede yatan teröristleri serbest bırakacağını söylüyor. Bu eli kanlı katillerin istedikleri bu olduğu için CHP ile kol kola yürüyorlar. Biz bunu yıllardır söylüyorduk ama artık alenen ortadadır. Anadolumuzun feraseti inşallah gereken cevabı verecektir” şeklinde konuştu.30 Nisan Pazar günü “Büyük Ankara Mitingi” gerçekleştireceklerini belirten Özcan, “Depremlerden dolayı çok fazla miting yapmayacağız. İstanbul, Ankara gibi belli başlı yerlerde düzenlenecek mitingler. Ancak Ankara Mitingi çok önemli. Biz burada ‘Tek Türkiye' diyerek başkentte milli mücadelenin devam ettiğini tüm dünyaya tekrar ilan edeceğiz. Seçimlerde onlara tekrar demokrasi dersi vereceğiz. Tarih yazacağız diyenler tarih olacak.” dedi.AK Parti Ankara Milletvekili adayı Zeynep Yıldız da, “Bizim gerçekten çok makul ve rasyonel seçmenlerimiz var. Biz buna Anadolu feraseti diyoruz. Dolayısıyla biz saha çalışmalarımızı yaparken milletimizin bu ferasetini bir kez daha görüyoruz. Dünya üzerinde bambaşka karışıklıklar, bambaşka olaylar yaşanırken bizim seçmenimiz istikrar ve güçlü liderlikten yana tavır sergilemiştir. Özellikle pandemi süreci dünya üzerinde farklı sıkıntılara yol açtı. Biz de ülkece bu sıkıntılardan etkilendik. Bunun üzerinde yüzyılın depremi ile sarsıldık. Ancak bu felaketin hemen ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bölgede depremzedelerin yanında oldu ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı. Vatandaşlarımız da depremzedelere az çok demeden yardımlar yaptı ve afetzedelerimizin yaraları hızlı bir şekilde sarılmaya başlandı. Biz üç gün önce hazırladığımız seçim beyannamemizin ilk bölümünü afet risk yönetimine ayırdık” diye konuştu.AK Parti iktidarının verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, yerli doğalgaz ve savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldız, “Çok şükür yerli doğalgazımızı çıkardık. Savunma Sanayinde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkardık. Vatandaşlarımız bunların farkında. Vatandaşlarımızın sosyal haklarını iyileştirmek konusunda önemli adımlar attık. Verdiğimiz her sözü tuttuk. Bu yüzden diyoruz ki doğrusu AK Parti, doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı.Seçimler için Akyurt'tan güçlü destek beklediklerini ifade eden Yıldız, “Dışarıda ellerini ovuşturup bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. 14 Mayıs'ta balkonda buluşmak üzere” dedi.