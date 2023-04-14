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Beyaz Gazete
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Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Bölgede yapılan ilk köy evlerinin Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Ekleme: 14.04.2023 - 10:34 Güncelleme: 14.04.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek
Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kentler ayaklanmaya başladı.

Bu süreçte afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderilirken enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı da sürüyor.

Çalışmaların gölgesinde ise deprem konutları yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un inşasına başlandığını duyurduğu köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor.

5 farklı tipte tasarlandı
Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlanan köy evlerinde tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı.

Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, parklarıyla bir yaşam alanı olacak olan yeni yaşam alanının yapımı hummalı bir şekilde sürüyor.

Bu çerçevede Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthöyük köyünde yapımı süren 17 köy evinin 10 tanesinin kaba inşaatı sürüyor.

'Bayrama kadar 3 evimizi teslim edeceğiz'
İlk teslimatlarının bayramda olacağını vurgulayan Köy Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir, “Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde köy evlerinin imalatları devam etmektedir. İnşallah bayrama kadar 3 evimizi teslim edeceğiz. Geri kalan evlerimizi de en kısa sürede depremzede kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz.” dedi.

'Sağlıklı güvenilir konutlar imal etmeye başladık'
Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda 5 tip olarak köy evleri yapılmaktadır. 3 artı 1 şeklinde, 122 metrekare net alanı bulunmaktadır 45 santim radyan temel üzeri gayet sağlıklı güvenilir konutlar imal etmeye başladık. Şu anda toplam 7 köyde imalatımız devam etmektedir. Şu anda ağırlıklı olarak Mesthöyük köyündeyiz. Burada toplam 17 tane köy evimiz bulunmaktadır. Bu 17 köy evinin 10 tanesi hemen hemen tamamlanmak üzeredir. Ahırlarda ayrı olarak her köylüye ayrı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anahtar dağıtımı yapacak
11 ilde köylerde hayatın normalleşmesi ve bölgenin kalkındırılmasıyla ilgili yapılan köy evleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük köyü, Belpınar köyü ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde tamamlanan ilk etap konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
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