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Beyaz Gazete
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YSK tarafından onaylandı! Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası paylaşıldı

14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandı. Pusulaların son hali ortaya çıktı.

YSK tarafından onaylandı! Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası paylaşıldı
Ekleme: 13.04.2023 - 14:07 Güncelleme: 13.04.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
YSK tarafından onaylandı! Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası paylaşıldı
14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının son hali ortaya çıktı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.

YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

ADAYLARIN SIRALAMASI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.

YSK tarafından onaylandı! Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası paylaşıldı


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