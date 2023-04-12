  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum: 24 Nisan'da başlıyoruz

Dev projeleri bir bir gerçekleştiren TOKİ yeni indirim kampanyası hayata geçirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan'da başlıyoruz. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek." dedi.

TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum: 24 Nisan'da başlıyoruz
Ekleme: 12.04.2023 - 11:33 Güncelleme: 12.04.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum: 24 Nisan'da başlıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini hatırlatırken, yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatacaklarını resmî sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla müjdeledi. Bakan Kurum mesajında, 'TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan'da başlıyoruz! TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir kurum olan TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.

TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik müjdeli haberi paylaşan Bakan Kurum, 'Biliyorsunuz, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabi TOKİ'miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur.' ifadelerine yer verdi.

TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum: 24 Nisan'da başlıyoruz

'BİNLERCE KARDEŞİMİZİN MERAKLA BEKLEDİĞİ YENİ KAMPANYAYI 24 NİSAN'DA BAŞLATIYORUZ'

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, 'Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatıyoruz.' dedi.

'TOKİ'DEN KONUT VE İŞYERİ SAHİBİ OLANLARA KALAN BORÇLARINI PEŞİN ÖDERSE YÜZDE 25, ARSADA İSE YÜZDE 12.5 İNDİRİM İMKÂNI SAĞLIYORUZ'

Bakan Kurum müjdeli haberinde, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyası rakamları hakkında ise, 'TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.' bilgisine yer verdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı: 5 madde dikkat çekti
Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak
Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
Türkiye'ye çağ atlatacak: Dev proje ile 14 saatlik yol 3 buçuk saate düşecek
Bahçeli: TCG Anadolu çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdır
TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum tarih verdi
İBB'nin 3,5 yılda toplam borcu 82 milyar TL'yi buldu
Gelecek Partisi'nden Demirtaş ve Kavala vaadi: Suç işlememelerine rağmen hürriyetlerinden mahrumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosu dünyada manşet oldu
İYİ Parti listelerinde para skandalı! Akşener'in alicengiz oyunu ağızları açık bıraktı
7'li koalisyondaki 'ortak liste' krizi büyüyor! CHP’de kazan kaynıyor
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete girecek
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
İmamoğlu'nun metro çelişkisi ! Yalanı elinde patladı
Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere 14 Mayıs çağrısı: Sandığa yansıyacak irade tarihi önemde
Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

12 Nisan hava durumu: 7 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

12 Nisan hava durumu: 7 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Selin vurduğu Bozkurt ve Ayancık ilçeleri yeniden inşa edildi

Selin vurduğu Bozkurt ve Ayancık ilçeleri yeniden inşa edildi

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!